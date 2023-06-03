Россиянка Александрова не смогла выйти в четвертый круг Roland Garros

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) бразильянке Беатрис Аддад Майе. Продолжавшаяся 2 часа 48 минут встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

28-летняя Александрова занимает 23-е место в рейтинге WTA, выиграла три турнира под эгидой ассоциации в одиночном разряде.

27-летняя Аддад Майя находится на 14-й строчке рейтинга, выиграла два турнира WTA в одиночном разряде.

Призовой фонд Roland Garros составляет €49,6 млн.

О турнире читайте в публикации «Ъ» «Зал будущей славы».

Мария Федотова