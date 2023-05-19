Путин назвал Россию одним из главных экспортеров военной продукции

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции и конкуренцию, Москва продолжает экспортировать большие объемы военной продукции и уделяет внимание модернизации.

«Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию Запада, РФ экспортирует существенные объёмы военной продукции, уделяет внимание модернизации»,— говорится в телеграмме к 70-летию создания системы госуправления военно-техническим сотрудничеством с другими странами, она опубликована на сайте Кремля.

Как сообщается в телеграмме, президент выразил надежду, деятельность таких специалистов «будет и впредь способствовать укреплению международного авторитета и влияния России, формированию атмосферы дружбы и доверия в отношениях с союзниками и партнерами, экономическому росту страны и повышению благосостояния наших граждан».

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в последнем, мартовском докладе сообщил о сокращении экспорта военной продукции из России за 2018-2022 годы упали на 31%. Несмотря на это, Россия продолжает сохранять лидирующие позиции среди стран-экспортеров оружия, ее доля на мировом рынке составляет 16%, ранее она составляла 22%.

Анастасия Ларина