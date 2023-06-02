Третий круг Roland Garros

Мужчины. Карен Хачанов (Россия, 11)—Танаси Коккинакис (Австралия) 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5). Лоренцо Сонего (Италия)—Андрей Рублев (Россия, 7) 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Новак Джокович (Сербия, 3)—Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 29) 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2.
Женщины. Дарья Касаткина (Россия, 9)—Пейтон Стирнс (США) 6:0, 6:1. Элизе Мертенс (Бельгия, 28)—Джессика Пегула (США, 3) 6:1, 6:3. Анастасия Павлюченкова (Россия)—Анастасия Потапова (Россия, 24) 4:6, 6:3, 6:0. Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Камилла Рахимова (Россия) 6:2, 6:2. Элина Свитолина (Украина)—Анна Блинкова (Россия) 2:6, 6:2, 7:5. Элина Аванесян (Россия)—Клара Таусон (Дания) 3:6, 6:1, 7:5. Слоан Стивенс (США)—Юлия Путинцева (Казахстан) 6:3, 3:6, 6:2.