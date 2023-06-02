В белгородском селе Муром загорелся дом после попадания снаряда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Муром Шебекинского округа в результате попадания снаряда загорелся частный жилой дом. В Корочанском районе сработала система ПВО. О пострадавших губернатор не сообщил.

«Осколками снаряда повреждена кровля частного жилого дома в селе Мелихово. Подомовой обход территории продолжается»,— добавил господин Гладков (цитата по его Telegram-каналу).

Сегодня в Шебекинском округе пострадали двое мужчин в результате прилета 40 снарядов ствольной артиллерии. В Шебекино от попадания снаряда загорелось промышленное предприятие.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян