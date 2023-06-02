WP сообщила о работе ВСУ по разминированию линии соприкосновения перед наступлением

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже несколько недель ведут разминирование линии фронта перед наступлением, сообщает The Washington Post (WP). Средств для этого не хватает, поэтому некоторые мины приходится убирать ночью вручную, пишет газета.

В Запорожской области российские военные превратили «огромные пространства сельскохозяйственных полей в настоящую крепость с паутиной траншей и других препятствий, видимых из космоса», пишет WP. Газета пишет, что во время наступления ВСУ придется пробить эти укрепления.

Полковник управления инженерных войск Украины Сергей Матвейчук заявил WP, что Россия создала «массивную систему инженерных заграждений», которые представляют собой «серьезное препятствие для передвижения войск». Украинские официальные лица отказались обсуждать детали любого плана прорыва российских укреплений, опасаясь разглашения оперативной информации, которая может быть использована Россией.

По словам украинских военных, Россия устанавливает свои мины по схеме: одна линия противотанковых мин, линия противопехотных мин рядом с минами-ловушками, а затем еще одна линия противотанковых мин. Для обнаружения противотанковых мин можно использовать дроны, но найти противопехотные мины сложнее, говорят военные.

ВСУ используют такую технику для разминирования, как УР-77 «Метеорит». Запад отправил Киеву несколько современных инженерных танков, в том числе Leopard 2R, способные преодолевать минные поля. Лучшей машиной для разминирования в ВСУ считают M1150 Assault Breacher Vehicle на базе шасси американского боевого танка M1 Abrams, однако Вашингтон Киеву их поставлять отказался, сообщили в ВСУ.

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Мария Федотова