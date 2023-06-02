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Коммерсантъ FM
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Суд взыскал более 17 млрд руб. с экс-владельца Рост-банка Шишханова и его соответчиков

Арбитражный суд Москвы по иску банка «Траст» взыскал более 17,9 млрд руб. убытков с бывшего основного владельца Рост-банка Микаила Шишханова и четырех его соответчиков по сделке с акциями торгового дома «Ясенево». Об этом сообщает агентство «Прайм».

Представители «Траста» заявили, что в 2017 году Рост-банк совершил убыточную сделку по покупке 99,2% АО «Объединенный торговый дом "Ясенево"» у кипрской компании Malarton Holdings Limited. Сумма сделки составила 22,7 млрд руб. При этом в своем иске «Траст» утверждал, что актив стоил 1 руб. По данным судебной экспертизы, пакет акций стоил 4,8 млрд руб.

Убытки взысканы также с экс-председателя правления Рост-банка Кирилла Любенцова, бывшего топ-менеджера Бинбанка Александра Лукина, владельца киргизского инвестфонда KLS Eurasia Venture Fund Владимира Кирюши и кипрской компании Forcipe Investments Ltd.

В 2014 году Центробанк принял решение о санации Рост-банка. Санатором был назначен Бинбанк, а позднее Микаил Шишханов купил 100% акций Рост-банка. В 2017 году Центробанк взял на санацию обе кредитные организации. Год спустя Рост-банк присоединился к «Трасту», а в 2019-м Бинбанк объединили с «Открытием».

По данным ЦБ, с 2014 по 2017 год были совершены «экономически нецелесообразные сделки» при санировании Рост-банка Бинбанком. В ноябре 2022 года суд взыскал с Микаила Шишханова и Александра Лукина 71,2 млрд руб. по иску ЦБ. Эти средства были взысканы в пользу банка «Открытие». 20 апреля 2023 года суд взыскал с господ Шишханова и Лукина около 283,9 млрд руб. в интересах банка «Траст».

Лусине Баласян

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