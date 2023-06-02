Первый беспилотный трамвай появится в Петербурге к 2026-2027 годам

Полностью автоматизированный беспилотный трамвай появится в Санкт-Петербурге к 2026-2027 годам. Об этом сообщили 2 июня в городском комитете по транспорту.

На сегодняшний день уже законтрактовано порядка 200 «умных» трамваев, из них в город уже прибыло 82. В общей сложности до 2028 года парк петербургского электротранспорта пополнят почти 600 таких трамваев, уточнили в ведомстве.

Комтранс напомнил, что Петербург первым в стране начал использовать технологии искусственного интеллекта на маршрутной сети наземного транспорта — с прошлого года техника приобретается в рамках масштабной программы развития ГУП «Горэлектротранс», реализуемой с 2022 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге также планируется создать полигон для тестирования «умных» трамваев. Такую площадку городские власти намерены оборудовать на улице Шаврова в Приморском районе.

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