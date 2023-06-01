В Петербурге оснастили автопилотом и искусственным интеллектом 80 трамваев за год

За год в Петербурге внедрили 82 трамваев, оснащенных искусственным интеллектом и системой автопилота. Это сделано в первый год реализации проекта о применении искусственного интеллекта в управлении городского транспорта, рассказал ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика Cognitive Pilot.

Подобная система уже введена в трамвае по маршруту №24. Такой транспорт прошел более 50 тыс. километров. По словам разработчиков, искусственный интеллект заранее просчитывает пробки, чтобы сократить количество заторов на дороге, не делает резких рывков и торможений. Кроме того, система сокращает время ожидания трамваев на 5-10%.

В компании рассказали, что автопилот позволяет более бережно сохранять дорожную инфраструктуру, что может продлить на 30-40% срок ее жизни и сэкономить до 15% бюджетных средств на ее ремонт.

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