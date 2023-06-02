В Петербурге создадут площадку для тестирования «умных» трамваев

В Санкт-Петербурге появится специальный полигон для тестирования «умных» трамваев нового поколения, оснащенных функцией автопилотирования. Об этом со ссылкой на итоги отраслевого научно-технического совета, проводимого СПб ГУП «Горэлектротранс» в пятницу, 2 июня, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, которого цитирует издание, на новом полигоне будут обслуживать интеллектуальные системы автомобильного, сельскохозяйственного и рельсового транспорта. При этом начальник ГЭТ Денис Минкин уточнил, что автомобильный будет базироваться в Москве, а остальные два — в Петербурге.

Предполагается, что трамвайную площадку оборудуют на улице Шаврова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за год в Петербурге внедрили более 80 трамваев, оснащенных искусственным интеллектом и системой автопилота. Это сделано в первый год реализации проекта о применении искусственного интеллекта в управлении городского транспорта.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте