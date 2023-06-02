Министр просвещения Кравцов: учебники истории дополнят после победы России на Украине

Учебники истории с главами про российскую специальную военную операцию дополнят новыми разделами после победы России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Конечно, о причинах начала специальной военной операции, цели специальной военной операции, денацификация, демилитаризация. Обязательно об этом нужно говорить, и тем более это старшие классы, 11-е классы, новейшая история. Как только мы победим, эти разделы тоже будут дополнены в учебнике истории»,— рассказал господин Кравцов о содержании учебника в интервью «Первому каналу».

24 апреля Сергей Кравцов показал фрагменты нового учебника. Среди прочего в нем говорится о причинах начала боевых действий на Украине, вхождении новых регионов в состав России, санкциях Запада, боях за Мариуполь подразделения «Ахмат».

По завершении глав о спецоперации ученикам предлагаются открытые вопросы: об угрозах, «которые несли действия украинских властей», о характеристике отношений между Россией и странами Запада, о причинах начала спецоперации «именно в феврале».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в оонлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян