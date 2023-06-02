В Ижевске выписали пострадавшего от нападения пациента с шизофренией врача скорой помощи

В столице Удмуртии из Первой республиканской больницы выписали медбрата скорой помощи, который пострадал от нападения пациента с психическим заболеванием. Как рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ему предстоит продолжать наблюдение у участкового терапевта и невролога»,— рассказала госпожа Пинчук.

Напомним, 26-летний ижевчанин 22 мая напал на фельдшера скорой помощи, прибывшего в составе бригады медиков. По озвученным ранее данным, мужчина страдает от диагноза «шизофрения». Его отец вызвал бригаду скорой помощи на дачу, расположенную в деревне Старое Михайловское, где находился молодой человек, поскольку тот не явился в больницу на предписанные врачом процедуры.

После нападения мужчина скрылся, однако позднее его обнаружили погибшим. Следствие рассматривает версию о том, что мужчина свел счеты с жизнью. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.