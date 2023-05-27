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обновлено 18:56

Напавшего на фельдшера скорой помощи жителя Удмуртии обнаружили мертвым в лесопосадке около села Ягул

Сегодня, 27 мая, в лесополосе в окрестностях села Ягул в Завьяловском районе Удмуртии обнаружили тело мужчины, ранее напавшего на фельдшера скорой помощи. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, на теле подозреваемого обнаружили ножевое ранение.

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Смерть наступила около трех суток назад. Следствие рассматривает версию о том, что мужчина свел счеты с жизнью.


Напомним, 26-летний ижевчанин 22 мая напал на фельдшера скорой помощи, прибывшего в составе бригады медиков. По озвученным ранее данным, мужчина страдает от диагноза «шизофрения». Его отец вызвал бригаду скорой помощи на дачу, расположенную в деревне Старое Михайловское, где находился молодой человек, поскольку тот не явился в больницу на предписанные врачом процедуры.

После нападения мужчина скрылся. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Пострадавший фельдшер скорой помощи остался жив.

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