СК разыскивает жителя Ижевска, напавшего с ножом на врача скорой помощи

В Удмуртии объявили в розыск 26-летнего жителя Ижевска, который напал с ножом на фельдшера скорой помощи. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, молодого человека подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

В частности, по данным следствия, ижевчанин не явился в больницу на предписанные врачом процедуры. По озвученным ранее данным, мужчина страдает от диагноза «шизофрения». Его отец вызвал бригаду скорой помощи на дачу, расположенную в деревне Старое Михайловское, где находился молодой человек.

Когда на место прибыла бригада скорой помощи, ижевчанин напал на фельдшера и ударил его ножом в шею. Врача госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Нападавший с места преступления скрылся.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза и допрашиваются свидетели. Подозреваемый объявлен в розыск. Жителей Удмуртии, владеющих информацией об инциденте или местоположении подозреваемого, просят сообщить в Завьяловский межрайонный следственный отдел по тел. (34165) 2-25-15, 2-22-99.