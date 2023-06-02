Глава Минобороны Великобритании Уоллес: Крым может стать украинской территорией до конца года

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о существовании реальной возможности взятия Крыма под контроль до конца 2023 года, если у России иссякнут военные возможности. Такое мнение он выразил в интервью для издания The Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы видели на поле боя, что если ударить по российским войскам не в том месте, они фактически развалятся. Вы можете посылать молодых людей на смерть десятками тысяч, что они и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны»,— приводит издание комментарий главы Минобороны Великобритании по вопросу Крыма.

Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, господин Уоллес рассказал, что страны—члены Североатлантического альянса до сих пор не пришли к окончательному решению по этому вопросу. «Мы должны быть реалистами. Этого не произойдет в ближайшее время»,— добавил он.

При этом глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что ряд стран готовы заключить «пакты о взаимной обороне» с Украиной и согласовать планы по наращиванию военного потенциала страны. «Это позволит предостеречь любую страну от возможного вторжения на Украину в будущем»,— подчеркнул он.

Согласие России на возвращение Крыма Украине было одним из условий президента Владимира Зеленского для начала мирных переговоров с Москвой. На предложенной господином Зеленским «формуле мира» настаивают и западные союзники Украины. По данным Bild, украинские вооруженные силы могут попытаться отрезать наземное сообщение России с Крымом в ходе контрнаступления.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».