Венгерский премьер Орбан молился за победу Эрдогана на выборах в Турции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции — «огромное облегчение». По его словам, он молился за это, ведь в противном случае другой президент устроил бы новый миграционный кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Это огромное облегчение. Честно скажу, я не только "болел" за победу президента, я молился за нее сильно и много. Если бы он не выиграл, это была бы трагедия»,— сказал Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Господин Орбан заявил, что победа «человека Джорджа Сороса» привела бы к росту миграционного потока беженцев в Европу на два-три миллиона. По его мнению, также бы стал сложнее транзит российской нефти в Венгрию и Сербию. Отметим, что во время предвыборной кампании Кемаль Кылычдароглу действительно обещал депортировать из страны всех беженцев в случае своего избрания. По оценкам политика, число подлежащих выселению из Турции беженцев составляет примерно 10 млн человек.

Первый тур выборов президента Турции прошел 14 мая, второй — 28 мая. Во втором туре победил действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган с 52% голосов. Его основным конкурентом был единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Во втором туре он набрал 48%. Инаугурация господина Эрдогана назначена на 3 июня.

Подробнее о выборах — в публикации «Ъ» «Первый во втором туре».

Олеся Павленко