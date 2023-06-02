В Сочи на детских площадках четырех УК выявили использование травмоопасных элементов

В Адлерском районе Сочи на муниципальных и придомовых детских игровых и спортивных площадках при проверке техсостояния выявили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

На площадках выявили нарушения требований ГОСТ и техрегламентов, использование травмоопасных элементов, находящихся в ненадлежащем техсостоянии, а также значительный износ оборудования. Прокуратура также проверила детские площадки, которые еще не состоят на балансе в управляющих организациях и мэрии.

В связи с этим четырем директорам управляющих компаний и мэру Сочи внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее ведомство выявило нарушения при эксплуатации аттракционов в Адлерском и Центральном районах Сочи. У них не оказалось средств измерения веса и схем загрузки аттракциона пассажирами.

Татьяна Ручкина

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