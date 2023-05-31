В центре Сочи прокуратура выявила нарушения при эксплуатации аттракционов

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения при эксплуатации аттракционной техники в центре Сочи. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Нарушения были обнаружены при проверке исполнения требований пожарной безопасности и техрегламента. Выявлено, что у аттракционов нет средств измерения веса и схем загрузки аттракциона пассажирами. Кроме того, отсутствуют основные правила по обслуживанию аттракционов. Также ведомство выявило незарегистрированные в установленном порядке объекты.

«Прокуратурой района приняты соответствующие меры реагирования, устранение которых находится на контроле»,— сообщили в ведомстве.

30 мая прокуратура также проверяла эксплуатационное состояние аттракционов в Адлерском районе Сочи. Проверка всех каруселей на Кубани была организована в середине мая, в преддверии летнего оздоровительного сезона и после ЧП в Оренбурге, где во время катания упала «Цепочная карусель». В результате происшествия пострадали 20 человек. Аттракцион эксплуатировали без разрешения гостехнадзора.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram