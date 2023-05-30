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В Адлерском районе Сочи прокуратура проверит состояние аттракционов

Прокуратура проверяет эксплуатационное состояние аттракционной техники, расположенной на территории Адлерского района Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Проверки проводятся в преддверии летнего оздоровительного сезона. В ходе мероприятий специалисты оценят соответствие аттракционов требованиям законодательства, законность их размещения и своевременность обслуживания. Как отмечают в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Проверка всех аттракционов на Кубани была организована в середине мая, после ЧП в Оренбурге, которое вызвало общественный резонанс. Там 6 мая во время катания упала «Цепочная карусель». В результате происшествия пострадали 20 человек. Аттракциону было уже 20 лет, его эксплуатировали без разрешения гостехнадзора.

Татьяна Ручкина

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