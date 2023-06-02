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Коммерсантъ FM
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Баку назвал искажающим позицию сторон заявление Макрона после встречи Армении и Азербайджана

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, опубликованное по итогам переговоров Баку и Еревана в Кишиневе, искажающим позицию сторон. Он подчеркнул, что подобные заявления негативно влияют на стабильность в регионе.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Переговоры премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца и главы Евросовета Шарля Мишеля состоялись накануне, 1 июня. По итогам встречи на сайте Елисейского дворца было опубликовано заявление господина Макрона, в котором он отметил, что азербайджанская и армянская стороны подтвердили взаимное уважение территориальной целостности двух стран.

Президент Франции добавил, что европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан выполнить все свои обязательства, в том числе освободить военнопленных в кратчайшие сроки, и подчеркнули важность определения прав и гарантий для армян Нагорного Карабаха.

«Сделанное в одностороннем порядке президентом Франции заявление о встрече не отражает и искажает позицию сторон. К сожалению, это не первый случай такого поведения Франции, и это не вносит позитивного вклада в мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, а также в мир и стабильность в регионе»,— говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана.

25 мая Армения и Азербайджан сообщили о решении территориального спора. Азербайджанская сторона утверждала, что мирное соглашение с Арменией может быть подписано 1 июня в Кишиневе. Никол Пашинян говорил, что подписание мирного договора с Баку пока не предполагается, поскольку азербайджанская сторона не дала ответа на очередные армянские предложения.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «С Баку на бок».

Милена Костерева

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