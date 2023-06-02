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Коммерсантъ FM
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Мосгоризбирком: иноагентам не запрещено быть кандидатами на выборах мэра

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил в интервью ТАСС, что иностранные агенты могут выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра столицы, но они должны обозначать свой статус во всех документах и публикациях.

Дмитрий Реут

Дмитрий Реут

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дмитрий Реут

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Иноагентам принимать участие в выборах не запрещено. Они могут не только голосовать, но даже баллотироваться. Единственное, что они должны быть обозначены: во всех СМИ, в подписных листах, в целом в любых публикациях. Если иноагент будет зарегистрирован, то и в избирательных бюллетенях, в информационных и агитационных материалах должно быть соответствующее обозначение»,— сказал господин Реут.

Зампред Мосгоризбиркома напомнил, что требования к самовыдвиженцам и кандидатам от партий схожи. Единственное различие — самовыдвиженцы в отличие от партийных кандидатов должны собирать подписи избирателей, уточнил господин Реут. Самовыдвиженцы должны представить в Мосгоризбирком от 38 тыс. до почти 41 тыс. подписей — запас предусмотрен на случай ошибок в подписных листах, заявил он. При этом и кандидаты от партий, и самовыдвиженцы должны собрать 110 подписей муниципальных депутатов, добавил зампред.

Ранее сегодня, 2 июня, в Мосгордуму был внесен проект о проведении выборов мэра Москвы 10 сентября. Решение о назначении даты выборов необходимо принять не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то есть в период с 2 по 12 июня.

С 21 октября 2010 года мэром Москвы является Сергей Собянин. По информации «Ъ», в этом году он будет баллотироваться на новый срок от «Единой России», а не в качестве самовыдвиженца, как на двух предыдущих выборах. Для господина Собянина это будут третьи выборы мэра столицы. По данным свежего исследования Russian Field, за Сергея Собянина готово голосовать 67% всех опрошенных и 74% тех, кто намерен участвовать в выборах.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Мэра двигают по партийной линии».

Эрдни Кагалтынов

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