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В Мосгордуму внесен проект о проведении выборов мэра Москвы 10 сентября

В Московскую городскую думу внесен проект постановления, которым предлагается назначить выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Решение о назначении даты выборов необходимо принять не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

10 сентября в России планируется провести единый день голосования. В этот день будут избраны главы 23 российских регионов, а также депутаты 16 региональных парламентов. В настоящее время Центральная избирательная комиссия (ЦИК) оценивает возможности применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в субъектах. По словам председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, использовать ДЭГ могут в 20–25 регионах России.

С 21 октября 2010 года мэром Москвы является Сергей Собянин. По информации «Ъ», в этом году он будет баллотироваться на новый срок от «Единой России», а не в качестве самовыдвиженца, как на двух предыдущих выборах. Для господина Собянина это будут третьи выборы мэра столицы.

В 2010 году он был назначен на этот пост президентом, а затем дважды, в 2013 и 2018 годах, выигрывал прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке «Единой России». По данным свежего исследования Russian Field, за Сергея Собянина готово голосовать 67% от всех опрошенных и 74% от тех, кто намерен участвовать в выборах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мэра двигают по партийной линии».

Милена Костерева

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