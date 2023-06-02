Три российских игрока попали в рейтинг The Athletic с самыми выгодными контрактами в НХЛ

В рейтинг самых выгодных контрактов по соотношению цены и качества в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии издания The Athletic попали три российских хоккеиста. Это форвард «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов, нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич и нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Барабанов Фото: Robert Edwards / USA TODAY Sports / Reuters Павел Бучневич Фото: Jeff Curry / USA TODAY Sports / Reuters Андрей Кузьменко Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Александр Барабанов Фото: Robert Edwards / USA TODAY Sports / Reuters Павел Бучневич Фото: Jeff Curry / USA TODAY Sports / Reuters Андрей Кузьменко Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters

Как пишет The Athletic, Барабанов заработал за сезон $2,5 млн и набрал 47 очков (15 шайб и 32 передачи) в 68 матчах регулярного чемпионата, Бучневич — $5,85 млн, 67 очков (26+41) в 63 матчах, Кузьменко — $950 тыс. и 74 очка (39+35) в 81 матче.

Журнал также назвал выгодными контракты нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина ($6,125 млн), нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко ($925 тыс.), нападающего «Сент-Луиса» Алексея Торопченко ($750 тыс.), нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова ($9,5 млн), защитника «Оттава Сенаторз» Артема Зуба ($2,5 млн) и защитника «Тампы» Михаила Сергачева ($4,8 млн).

Олеся Павленко