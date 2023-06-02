Главный синоптик Петербурга рассказал о «самых холодных днях» 2 и 3 июня

Холодный воздух продолжает поступать в Ленинградскую область, и сегодня, 2 июня, над Санкт-Петербургом будет самая холодная воздушная масса. Примерно в течение суток она задержится над регионом, и уже с 4 июня начнется обратный процесс — потепление. Об этом в своем Telegram-канале в пятницу сообщил начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

«Сегодня и 3 июня в Санкт-Петербурге самые холодные дни с максимальной температурой воздуха до +11…+13 градусов. С понедельника, 5 июня, можно рассчитывать на более теплую погоду с дневными температурами до +15…+17 гр.»,— уточнил главный синоптик города.

По словам господина Колесова, погоду в эти дни определяет поле пониженного атмосферного давления. Вследствие этого в большинстве районов днем и местами в ночные часы в течение всех выходных дней ожидаются кратковременные дожди.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в мае в Петербурге солнце светило каждый день. В общей сложности, по данным специалистов, петербуржцы в последний весенний месяц застали 323,4 часа солнечного сияния.

Также сообщалось, что этим летом Роспотребнадзор разрешил загорать, но запретил купаться на всех городских пляжах.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте