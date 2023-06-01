В Петербурге в мае солнце светило каждый день

В Санкт-Петербурге солнце светило каждый день, в общей сложности петербуржцы застали 323,4 часа солнечного сияния. Об этом 1 июня рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, месяц был холодных, но солнечный. Среднемесячная температура воздуха составила +12 градусов, а в начале месяца в Петербурге шел снег. Дождей в мае было меньше, чем в апреле — 16,9 миллилитра осадков.

Самый жаркий день в Петербурге был 24 мая, температура достигла отметки +24,7 градусов. Самым холодным днем месяца было 5 мая. В этот день температура воздуха составила +5,8 градусов, а в городе шел снег.

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