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Коммерсантъ FM
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Парламент Швейцарии отклонил поправки, разрешающие реэкспорт вооружений на Украину

Нижняя палата Швейцарии проголосовала против предложения внести исключения в закон о военной технике, который запрещает поставки швейцарского вооружения в страны с активными боевыми действиями. Об этом сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger. Поправки позволяли разрешить реэкспорт оружия на Украину.

Заседание прошло в четверг, 1 июня. Против введения исключения проголосовали 98 членов нижней палаты, за — 75. Как пишет BBC, представитель крупнейшей в парламенте право-популистской Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор говорил, что разрешение на реэкспорт воюющей стране нарушает нейтралитет страны.

Как отмечает Tages-Anzeiger, сейчас в парламенте Швейцарии находится несколько инициатив, которые предлагают разрешить реэкспорт. Одно из предложений касается изменений срока действия деклараций о нереэкспорте, подписываемых при покупке вооружения. Также предлагается разрешить Федеральному совету страны реэкспорт, если Совет Безопасности ООН установит наличие агрессивной войны, нарушающей международное право.

В апреле 2022 года Германия дважды просила у Швейцарии разрешения на поставку ВСУ боеприпасов для немецкой БМП Marder. Также в июле того же года Дания попросила отправить Украине около 20 БМП Piranha III. Власти Швейцарии отказались, сославшись на нейтралитет страны. В феврале 2023-го Швейцария также отказала Испании в реэкспорте средств ПВО на Украину.

В марте 2023-го парламент приостановил рассмотрение предложения разрешить странам Европы поставку Украине вооружений и боеприпасов, произведенных в Швейцарии. В том же месяце парламентарии отложили рассмотрение любых изменений в правила реэкспорта до мая. В середине мая в профильной комиссии сочли возможным реэкспорт при соблюдении ряда условий.

Олеся Павленко

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