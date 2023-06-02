Для спасения Яны Петровой не хватает 742 113 руб.

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Яне по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга. Мы планируем провести ее от неродственного донора. Подбор и активацию донора, доставку трансплантата в клинику организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Также ребенку требуется набор специальных реактивов для диагностики и контроля течения заболевания. К сожалению, в отделении их нет».

Стоимость подбора и активации донора, доставки трансплантата, реактивов 1 213 113 руб. Сеть мини-маркетов Parle Market внесла 54 749 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 395 251 руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 742 113 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Яну Петрову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Яны — Вадима Вячеславовича Петрова. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).