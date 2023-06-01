Минюст внес созданную соратниками Навального Anti-Corruption Foundation Inc. в список нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло Anti-Corruption Foundation Inc. (признана в РФ иностранным агентом) в перечень неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана в стране нежелательной. Как следует из реестра, Генпрокуратура России признала НПО нежелательной 22 мая.

Anti-Corruption Foundation Inc.— международная структура, созданная командой оппозиционного политика Алексея Навального после ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена; ликвидирован). Организация была признана иностранным агентом 23 декабря 2022 года.

Создатели Anti-Corruption Foundation Inc. заявляли в качестве своей цели борьбу с коррупцией по всему миру. В наблюдательный совет НПО, в частности, входят супруга Алексея Навального Юлия, экс-премьер Бельгии и депутат Европарламента Ги Верхофстадт, а также философ Фрэнсис Фукуяма.

Эрдни Кагалтынов