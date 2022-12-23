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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил «Роскомсвободу» иноагентом

Министерство юстиции объявило иноагентами организации «Роскомсвобода», «Спортивное ЛГБТ-сообщество», Anti-Corruption Foundation Inc. и «Феминистское антивоенное сопротивление».

Из физических лиц в перечень иноагентов добавили: правозащитницу Светлану Ганнушкину, журналистов Анастасию Жвик, Глеба Пьяных и Андрея Колесникова (бывшего шеф-редактора «Новой газеты»).

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Политолог Андрей Колесников

Политолог Андрей Колесников

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Светлана Ганнушкина

Светлана Ганнушкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Глеб Пьяных

Глеб Пьяных

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Анастасия Жвик

Анастасия Жвик

Фото: НИУ ВШЭ

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Политолог Андрей Колесников

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Светлана Ганнушкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Глеб Пьяных

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Анастасия Жвик

Фото: НИУ ВШЭ

Anti-Corruption Foundation Inc. — международная структура, созданная командой оппозиционного политика Алексея Навального после ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена; ликвидирован).

Теперь единый реестр иноагентов (.pdf), включающий в себя как физические, так и юридические лица, насчитывает 515 позиций. Согласно новому закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», иноагентом может стать любой человек, который находится «под иностранным влиянием».

Подробнее о персонах и организациях, признанных иноагентами на прошлой неделе, — в материале «Ъ».

Андрей Сапожников

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