Минюст объявил «Роскомсвободу» иноагентом

Министерство юстиции объявило иноагентами организации «Роскомсвобода», «Спортивное ЛГБТ-сообщество», Anti-Corruption Foundation Inc. и «Феминистское антивоенное сопротивление».

Из физических лиц в перечень иноагентов добавили: правозащитницу Светлану Ганнушкину, журналистов Анастасию Жвик, Глеба Пьяных и Андрея Колесникова (бывшего шеф-редактора «Новой газеты»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Политолог Андрей Колесников Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Светлана Ганнушкина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Глеб Пьяных Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Анастасия Жвик Фото: НИУ ВШЭ Следующая фотография 1 / 4 Политолог Андрей Колесников Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Светлана Ганнушкина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Глеб Пьяных Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Анастасия Жвик Фото: НИУ ВШЭ

Anti-Corruption Foundation Inc. — международная структура, созданная командой оппозиционного политика Алексея Навального после ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена; ликвидирован).

Теперь единый реестр иноагентов (.pdf), включающий в себя как физические, так и юридические лица, насчитывает 515 позиций. Согласно новому закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», иноагентом может стать любой человек, который находится «под иностранным влиянием».

Подробнее о персонах и организациях, признанных иноагентами на прошлой неделе, — в материале «Ъ».

Андрей Сапожников