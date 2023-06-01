Петербург дотянулся до Тегерана

1 июня из аэропорта Пулково в Иран вылетел первый рейс российской авиакомпании Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»). Компания будет выполнять перелеты в столицу Исламской Республики — Тегеран — один раз в неделю по четвергам. Помимо Nordwind, осуществлять перелеты между двумя города будут иранские авиакомпании Meraj Airlines и Mahan Airlines по пятницам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1 июня из аэропорта Пулково в Иран вылетел первый рейс российской авиакомпании Nordwind Airlines

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ 1 июня из аэропорта Пулково в Иран вылетел первый рейс российской авиакомпании Nordwind Airlines

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Авиакомпания Nordwind запустила прямые рейсы из Петербурга в Тегеран. Первый перелет состоялся 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта Пулково). Рейсы по этому маршруту будут осуществляться раз в неделю по четвергам. Вылет из аэропорта Пулково запланирован на 10:15, а обратный рейс из Тегерана — на 16:20 по местному времени. Время в пути между двумя городами составит 4,5 часа. Полеты в Иран будут осуществляться на воздушных судах Airbus A321 вместимостью 220 пассажирских мест. Стоимость билета с функцией багажа на ближайшую дату составляет немногим более 9 тыс. рублей. Для сравнения, на эту же дату самый дешевый билет с пересадкой обойдется более чем в 14 тыс. рублей.

С 26 мая перелеты из Петербурга в Тегеран и обратно по пятницам каждую неделю совершает иранская авиакомпания Meraj Airlines. С 9 июня к ним присоединится еще иранский перевозчик — Mahan Airlines, следует из расписания рейсов на сайте петербургского аэропорта. Компания вначале будет осуществлять перелеты также раз в неделю по пятницам. Цена за прямой перелет этой авиакомпанией составит более 30 тыс. рублей. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, всего этим летом планируется увеличение количества рейсов из Пулково в Тегеран в три раза по сравнению с прошлым годом.

По мнению генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в 2023 году пассажиропоток между Петербургом и Тегераном не превысит 50 тыс. человек. «Учитывая, что экономические связи между Россией и Ираном бурно развиваются и что Иран в целом может стать определенным направлением для туризма, это дает основание полагать, что загрузка рейсов будет достаточно высокой. Думаю, что уже в 2024 году пассажиропоток может дойти до 100 тыс. человек, если у нас не произойдут изменения в геополитическая ситуация. Сейчас особых предпосылок для изменений нет»,— подчеркнул эксперт.

С 31 мая авиаперевозчик Hainan Airlines увеличит частоту полетов в Пекин с одной до двух в неделю, с 16 июня — до трех. К перелетам по воскресеньям добавятся рейсы по средам и пятницам. С 3 июня компания Sichuan Airlines будет летать в город Чэнду не один, а два раза в неделю — в четверг и субботу. С 6 июня открыть прямое регулярное сообщение между Петербургом и Шанхаем планирует авиакомпания China Eastern Airlines.

В январе впервые из Пулково стали выполнять рейсы новые перевозчики. Авиакомпания Flydubai открыла полеты в Дубай (ОАЭ), Fly Arna — в Ереван (Армения). В феврале были возобновлены рейсы авиакомпании Hainan Airlines из Пулково в Пекин (Китай). В марте возобновилось прямое авиасообщение с Гянджей (Азербайджан): авиакомпания Azerbaijan Airlines открыла прямой рейс.

Пассажиропоток аэропорта Пулково за первые три месяца 2023 года составил свыше 3,9 млн пассажиров. Это на 15% больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. На международных линиях за три месяца обслужено 604 тыс. пассажиров, что также выше показателей за первый квартал прошлого года (564 тыс. человек), но меньше результатов за первый квартал «доковидного» 2019 года (1,154 млн человек). В список популярных зарубежных направлений вошли Стамбул, Дубай, Минск, Ереван, Ташкент, Анталья, Душанбе, Самарканд, Ош и Баку. На внутренних рейсах аэропорт обслужил 3,3 млн пассажиров против 2,8 млн в январе — марте 2022 года.

Надежда Ярмула