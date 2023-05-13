Из Петербурга впервые с 2019 года начнет летать рейс в Шанхай

Авиакомпания China Eastern Airlines с 6 июня открывает регулярное сообщение между Санкт-Петербургом и Шанхаем. Это будет первый прямой рейс между городами с доковидного 2019 года, сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково).

«Согласно расписанию, прилет рейса в Санкт-Петербург из Шанхая запланирован в 21:05, вылет рейса из аэропорта Пулково в Шанхай (аэропорт Пудун) запланирован в 23:05»,— говорится в сообщении. Время в расписании указано местное для каждой воздушной гавани.

Перелеты будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Маршрут будет обслуживаться самолетами Airbus A330-300.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что авиакомпания Nordwind Airlines запустит прямые регулярные рейсы из Петербурга в Тегеран в первых числах июня.

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