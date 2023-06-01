«Звук» представил обновленный детский раздел

Музыкальный стриминговый сервис «Звук» обновил раздел для детей, дополнив медиатеку навигацией, контентом и поиском. Как заявляют разработчики, новый детский раздел поможет родителям в процессе воспитания, в том числе подскажет, какую сказку поставить на ночь или с какой композиции начать зарядку.

На сервисе представлены аудиоподборки для детей всех возрастов и саундтреки к мультфильмам. Среди новых эксклюзивных проектов — аудиоистории «Папины сказки» от известных артистов и исполнителей, а также подкаст для родителей «Мой малышарик». Благодаря обновленной навигации контент сгруппирован по наиболее частым запросам — есть вкладки для сказок, развивающего и образовательного контента, а также для детских книжек.

Ранее «Звук» представил обновленное приложение с тремя разделами: «Эфир», «Обзор» и «Коллекция». Также сервис теперь будет более активно подстраиваться под пользователя с помощью искусственного интеллекта.

Евгений Федуненко