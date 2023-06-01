Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Звук» представил обновленный детский раздел

Музыкальный стриминговый сервис «Звук» обновил раздел для детей, дополнив медиатеку навигацией, контентом и поиском. Как заявляют разработчики, новый детский раздел поможет родителям в процессе воспитания, в том числе подскажет, какую сказку поставить на ночь или с какой композиции начать зарядку.

На сервисе представлены аудиоподборки для детей всех возрастов и саундтреки к мультфильмам. Среди новых эксклюзивных проектов — аудиоистории «Папины сказки» от известных артистов и исполнителей, а также подкаст для родителей «Мой малышарик». Благодаря обновленной навигации контент сгруппирован по наиболее частым запросам — есть вкладки для сказок, развивающего и образовательного контента, а также для детских книжек.

Ранее «Звук» представил обновленное приложение с тремя разделами: «Эфир», «Обзор» и «Коллекция». Также сервис теперь будет более активно подстраиваться под пользователя с помощью искусственного интеллекта.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...