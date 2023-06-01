Власти ХМАО запретили запускать беспилотники во время массовых мероприятий

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова подписала постановление о запрете на использование беспилотных воздушных судов во время проведения массовых мероприятий.

Решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Ограничения не распространяются на органы власти и подведомственные им госучреждения при согласовании с МВД.

Напомним, 30 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотников. По данным Минобороны, в атаке участвовали восемь БПЛА, все они были поражены. Владимир Путин заявил, что эта атака стала ответом Киева на удар Москвы по штабу украинской разведки. На следующий день беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

Диана Сунагатуллина

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