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В Ярославской области возобновили прием заявок на загранпаспорта нового образца

В Ярославской области с 1 июня возобновлен прием заявлений на выдачу биометрических заграничных паспортов. Соответствующую информацию сообщили в УВМ УМВД России по Ярославской области.

Фото: Антон Голицын

Фото: Антон Голицын

«В связи с налаживанием ритмичности поставок, комплектующих для микросхем, применяемых для изготовления паспортно-визовых документов нового поколения, а также готовностью АО «Гознак» обеспечить изготовление заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации, в соответствии с потребностью МВД России, возобновляется с 1 июня 2023 года прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации»,— сообщили в региональном УМВД. Подать заявление можно либо на «Госуслугах», либо в подразделении по вопросам миграции.

Выдачу загранпаспортов нового образца приостановили в феврале 2023 года из-за недостатка необходимых микросхем. В апреле гендиректор завода «Микрон» Гульнара Хасьянова сообщила, что предприятие нашло замену использующихся иностранных материалов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославцы в 2022 году оформили на треть больше загранпаспортов.

Алла Чижова

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