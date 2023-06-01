Сергей Кириенко: борьба за подрастающее поколение продлится дольше спецоперации

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что информационно-психологическая война за умы подрастающего поколения продлится дольше, чем специальная военная операция. Об этом он сказал на фестивале российского движения детей и молодежи «Движение первых». Мероприятие посвящено Дню защиты детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Надо понимать, что эта война будет самая долгая. Сначала закончится специальная военная операция, все задачи, поставленные президентом, будут решены, мы обязательно победим. Дольше будет экономическая война и попытка нас раскачивать, у них ничего не получилось, но они будут продолжать попытки. Но дольше всего будет информационно-психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой»,— сказал господин Кириенко (цитата по ТАСС).

17 мая президент России Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в стране. В документе, в частности, отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей». К задачам концепции среди прочего относится защита детей от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия и внешней идейно-ценностной экспансии.

Эрдни Кагалтынов