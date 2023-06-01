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Коммерсантъ FM
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ФАС не нашла ЛГБТ-рекламы во «ВКонтакте», «Дзене» и в ролике «Вкусно — и точка»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не обнаружила в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «Дзен» рекламы товаров и услуг, которая содержала бы скрытую пропаганду смены пола, демонстрировала нетрадиционные сексуальные отношения или педофилию. Об этом ведомство сообщило в ответ на депутатский запрос главы думского комитета по вопросам семьи Нины Останиной (копия есть у «РИА Новости).

Отмечается также, что ФАС получила обращения с претензиями к рекламе «Вкусно — и точка», которая, по мнению заявителей, демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения. Анализ рекламы сети ресторанов убедил ведомство, что в рекламе отсутствует соответствующая информация.

Накануне, 31 мая, стало известно, что протоколы за отсутствие маркировки на контенте, содержащем демонстрацию ЛГБТ, составили на онлайн-кинотеатры Start, Premier, а также на оператора «МегаФон» (совладелец Start, владелец «МегаФон ТВ»).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Контент не по годам».

Григорий Лейба

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