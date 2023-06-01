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Коммерсантъ FM
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Захарова назвала абсурдными обвинения Финляндии о нарушении Венской конвенции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блокировка счетов финских дипломатических миссий является зеркальным ответом на аналогичные ограничения Финляндии для российских загранучреждений. Заявление Финляндии о том, что Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, заморозив счета финских дипмиссий, госпожа Захарова назвала абсурдными.

«Мы неоднократно говорили о том, что краеугольным камнем в дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. При этом, как вы знаете, на любую операцию установлена фактически запретительная комиссия в €5 тыс.»,— говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Мария Захарова подчеркнула, что Россия неоднократно ставила перед финской стороной вопрос об отмене запретительных мер и предупреждала, что в противном случае Москва будет вынуждена принять ответные меры.

«Данное заявление финской стороны звучит просто абсурдно. Удивительно, что когда в Финляндии начали комментировать всю эту ситуацию, то забыли о собственных же действиях в отношении российских дипломатических представительств и собственном попрании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года»,— отметила Захарова.

В январе МИД Финляндии сообщил, что в рамках санкций против России, введенных из-за боевых действий на Украине, в стране заблокированы российские активы на сумму €187 млн. 17 мая стало известно, что на территории России заморожены банковские счета финских представительств. Ограничения коснулись посольства Финляндии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге.

После блокировки счетов Хельсинки обвинил Москву в нарушении Венской конвенции, согласно ст. 25 которой «государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства».

Милена Костерева

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