Польша отправит Молдавии оружие и боеприпасы из-за внутренней дестабилизации

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил, что шесть транспортных самолетов — два C-130E Hercules и четыре CASA C-295M — доставят в Молдавию оружие и боеприпасы для местной полиции. По словам главы МВД, Молдавия нуждается в поддержке из-за «внутренней дестабилизации».

«Независимая и суверенная Молдавия, противостоящая попыткам внутренней дестабилизации, нуждается в нашей поддержке! Именно поэтому я принял решение передать молдавской полиции огромным транспортом (два Hercules и четыре CASA) оружие, боеприпасы и снаряжение из служб, подчиненных Министерству внутренних дел и администрации»,— написал господин Каминьский в Twitter.

Кроме того, глава МВД сообщил о включении в польский санкционный список молдавского политика Илана Шора, лидера оппозиционной партии «Шор», которую господин Каминьский назвал «пророссийской». Министр напомнил, что господин Шор разыскивается в Молдавии и находится под подпиской о невыезде.

В Молдавии с 2022 года продолжаются протесты с требованием отставки правительства. Они организуются партией «Шор». В феврале 2023 года Майя Санду заявила, что Россия планирует «путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции», сменить власть в Кишиневе. 29 мая она предложила создать центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой. Он будет бороться с дезинформацией граждан, которая, по словам молдавских властей, в основном идет со стороны России.

Сегодня, 1 июня, Молдавия принимает саммит Европейского политического сообщества. В нем примут участие полсотни глав государств и правительств, входящих и не входящих в Евросоюз, а также в руководство ЕС. Их встреча предполагает дискуссии, но не принятие конкретных решений. Тем не менее Кишинев, надеющийся на переход к следующему этапу евроинтеграции — началу переговоров о вступлении в Евросоюз,— намерен использовать форум, чтобы убедить европейских партнеров в необходимости дать старт переговорам уже в этом году. На саммит приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее о саммите в Кишиневе — в материале «Европа вступает в Молдавию».

Эрдни Кагалтынов