Alibaba интегрирует аналог ChatGPT в свои сервисы

Сегодня, 1 июня, Alibaba Cloud — подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba по облачным технологиям — сообщило о начале интеграции собственной языковой модели в голосового помощника Tongyi Tingwu. Alibaba Cloud представило Tongyi Qianwen — свой аналог нашумевшего чат-бота ChatGPT — в апреле. В компании заявили, что благодаря интеграции Tongyi Tingwu сможет по запросу пользователя анализировать большие объемы данных и выдавать текстовое изложение аудио- и видеоконтента.

В Alibaba также сообщили, что с этого момента Tongyi Tingwu доступен для публичного тестирования пользователями. Компания собирается встроить голосового помощника в корпоративный мессенджер DingTalk. В дальнейшем она собирается представить новые возможности Tongyi Qianwen, в том числе перевод аудио- и видеоконтента с английского на китайский язык.

В марте собственную версию чат-бота под названием ERNIE представила другая китайская интернет-корпорация — Baidu. В апреле китайские власти заявили, что собираются проверять безопасность систем генеративного ИИ до того, как те будут выпущены разработчиками. Сам чат-бот ChatGPT, разработанный американской компанией OpenAI, в Китае запрещен.

Яна Рождественская