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Коммерсантъ FM
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«Яндекс.Лавка» проведет ребрендинг

Сервис доставки продуктов и хозтоваров «Яндекс.Лавка» проведет ребрендинг, сообщила пресс-служба компании. Подразделение обновит позиционирование и нарастит долю уникальной продукции в ассортименте до 50%. Новый слоган сервиса — «Вот это жизнь».

Расширить собственную линейку компания намерена при помощи продукции локальных поставщиков. Помимо этого, «Лавка» нарастит число дарксторов, на которых производят готовые блюда. Изменится и визуальный стиль сервиса: логотип дополнит сердце, которое, по замыслу, будет символизировать заботу о покупателях и «доставку поводов влюбляться каждый день».

В приложении будет больше рекомендаций и инструментов для персонализации покупок. Для этого «Лавка» намерена задействовать искусственный интеллект и машинное обучение.

О том, почему продажи продуктовых наборов с доставкой начали расти,— в материале «Ъ» «Граждане набрали еды».

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