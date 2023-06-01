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В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за жары до +36 градусов

Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявили в Тюменской области. Как сообщили в информационном центре правительства региона, со 2 по 5 июня на юге максимальная температура воздуха составит +36 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит норму на 10 градусов.

Напомним, особый противопожарный режим в Тюменской области продлили до 24 июня. Тюменцам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. С 1 июня в регионе отменен режим ЧС из-за пожаров.

Диана Сунагатуллина

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