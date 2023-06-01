В Тюменской области до конца июня продлили запрет на посещение лесов

Особый противопожарный режим в Тюменской области продлили до 24 июня, сообщили в telegram-канале правительства региона. Распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Тюменцам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор.

Напомним, в регионе с 1 июня отменен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который действовал с 7 мая из-за бушующих пожаров.

Напомним, ранее глава региона заявил, что за разглашение данных о лесных поджигателях будут выплачивать 40 тыс. руб., а за помощь в задержании — 50 тыс. руб.

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