Пропавшего на Subaru бизнесмена из Кропоткина нашли живым у родственников

Предпринимателя из Кропоткина Александра Полещука нашли живым спустя три недели поисков. Об этом сообщил региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт» и пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Ночью 31 мая следователи и полицейские нашли бизнесмена у родственников в станице Казанской. К ним он приехал накануне. Александр Полещук пояснил следователям, что из дома он уехал самостоятельно. Он также отметил, что каких-либо противоправных действий в отношении него не совершалось.

«В настоящее время следователем продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение»,— отметили в ведомстве.

29-летний Александр Полещук 10 мая уехал на автомобиле Subaru Legacy. Последний раз его видели в районе Песчанокопского поселения Ростовской области. В соцсетях сообщали, что у мужчины якобы были многомиллионные долги и он отправился на объект за деньгами, после чего перестал выходить на связь.

Однако информацию о крупной задолженности, с которой связано исчезновение мужчины, его супруга назвала «бредом».

Татьяна Ручкина

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