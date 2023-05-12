На Кубани начали поиски жителя Кропоткина, пропавшего на автотрассе

В Краснодарском крае начали поиски 29-летнего жителя Кропоткина, Александра Полещука, пропавшего на автотрассе в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Об исчезновении мужчины сообщила супруга пропавшего. По данным ведомства, Александр Полещук уехал на автомобиле Subaru Legacy темно-зеленого цвета. Последний раз мужчину видели в районе Песчанокопского поселения Ростовской области 10 мая.

Как сообщили в социальных сетях, пропавший отправился на объект за деньгами, после чего перестал выходить на связь.

Ранее в Краснодарском крае были объявлены поиски аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, отправившихся на детское мероприятие в станицу Крыловскую. Вскоре выяснилось, что пропавшие были убиты группой из трех человек. Злоумышленники похитили денежные средства с банковских карт жертв. Мужчин задержали, в настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

Анастасия Донскова

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