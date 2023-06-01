Около тысячи заключенных из нижегородских колоний были набраны в ЧВК «Вагнер»

В ряды бойцов частной военной компании «Вагнер» за все время вступили около тысячи заключенных из колоний в Нижегородской области, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин на презентации в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как пишет NewsNN, на встрече Евгений Пригожин уточнил, что бойцов в исправительных колониях набирали до января 2023 года. Теперь от такой практики отказались.

ЧВК «Вагнер», по словам Евгения Пригожина, была создана в 2014 году. Правовой статус организации неизвестен, по закону в России запрещены частные военные компании.

В марте 2023 года ЧВК открыла в Нижнем Новгороде два центра для набора бойцов.

Читайте «Ъ-Приволжье» «Вконтакте»