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В результате ночного обстрела ВСУ белгородского Шебекина двое мужчин получили серьезные ранения

Ночью 1 июня вооруженные силы Украины около часа обстреливали город Шебекино в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двоих пострадавших, которые уже отправлены в больницу №2 Белгорода.

Как уточнил в своем телеграм-канале глава региона, ночной обстрел со стороны Украины «шел на протяжении часа». В результате один мужчина получил травму с ампутацией левой верхней конечности, его состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно, у него состояние средней степени тяжести.

Оперативные и аварийные службы уже побывали на месте обстрела. Но подворовой обход территории будет проводиться в светлое время суток, рассказал губернатор.

Шебекино уже несколько дней находится под интенсивным огнем ВСУ. Вчера в городе были ранены четыре человека, до этого за два дня погибли двое граждан.

Владимир Зоркий

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