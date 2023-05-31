Земфира опровергла получение гражданства Франции

Певица Земфира (признана иностранным агентом) прокомментировала информацию о получении гражданства Франции. Она заявила, что никаких других гражданств, помимо российского, приобретать не планирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Земфира (объявлена иностранным агентом) в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Земфира (объявлена иностранным агентом) в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было»,— написала Земфира в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

О том, что Земфира получила французское гражданство, сегодня сообщил Telegram-канал Shot без ссылки на источник. Проект утверждал, что певица уже около полутора лет проживает во Франции. В выписке из реестра о регистрации компании Земфиры в Коммерческом суде Парижа в графе «гражданство» указано «французское».

После начала боевых действий на Украине Земфира покинула Россию. Она публично высказывалась против военной операции. Минюст объявил ее иностранным агентом 10 февраля 2023 года. В обосновании ведомства говорилось, что певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников». 12 мая стало известно, что Земфира подала иск к Минюсту с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов.