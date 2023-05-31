Число переходов из ПФР в НПФ упало до исторического минимума

Уровень переходов из Социального фонда России (СФР; до 2023 года — Пенсионный фонд России) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2022 году упал до 9,2 тыс. человек, свидетельствуют данные Банка России. По данным Frank Media, это минимальный показатель за историю подсчетов.

«По данным НПФ, в рамках переходной кампании 2022 года третий год подряд наблюдался нетто-отток застрахованных лиц из НПФ в СФР. Число граждан, перешедших из СФР в НПФ, составило 9,2 тыс. чел., вернувшихся из НПФ в СФР — 82,1 тыс. чел. Это свидетельствует о продолжении снижения клиентской базы пенсионных фондов»,— указал регулятор в новом обзоре ключевых показателей НПФ.

Аналитики ЦБ указывают, что в сложившихся обстоятельствах практически единственным способом наращивания базы застрахованных лиц для отдельно взятого НПФ остаются покупка и объединение фондов. По данным регулятора, общее число граждан, которые формируют накопления в НПФ, в 2023 году продолжило уменьшаться и к концу I квартала составило 36,4 млн чел. (-131,2 тыс. чел. с начала года).

Непосредственно число НПФ в I квартале 2023 года снизилось на 1. К концу марта на рынке действовали 38 НПФ: 27 работали с обязательным пенсионным страхованием, 36 — с программами негосударственного пенсионного обеспечения.

О новой программе долгосрочных сбережений граждан — в материале «Ъ» «Пенсии доброй воли».

Григорий Лейба