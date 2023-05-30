В Краснодаре при строительных работах обнаружены два боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Во время земляных работ на территории жилого комплекса «Самолет» в Краснодаре обнаружены два неразорвавшихся снаряда времен Великой Отечественной войны, на участке действует режим чрезвычайной ситуации, сообщили «Ъ-Юг» в мэрии краевого центра.

Режим ЧС был введен постановлением главы администрации Краснодара Евгения Наумова 26 мая, после того, как в котловане на территории ЖК «Самолет» был найден неразорвавшийся снаряд. Специалисты-взрывотехники вывезли опасный предмет на полигон и ликвидировали его, но 29 мая при продолжении строительных работ был обнаружен еще один снаряд. В настоящее время идет подготовка к его вывозу, пояснили в пресс-службе городской администрации.

Анна Перова, Краснодар