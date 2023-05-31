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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила возврат средств участникам СВО за неиспользованные турпутевки

Депутаты Государственной думы приняли закон о возврате средств за неиспользованные туристические путевки участникам военной операции на Украине. Соответствующий закон парламентарии рассматривали сразу во втором и третьем чтениях. Действие закона распространяется на туры, купленные после 21 сентября 2022 года. На возврат денежных средств можно будет подать в течение трех лет со дня заключения договора с турфирмой. Получив его оператор будет обязан в течение 10 дней вернуть деньги.

В пояснительной записке авторы инициативы (группа депутатов фракций «Новые люди» и ЛДПР) указали, что мобилизованные граждане не смогли воспользоваться путевками по не зависящим от них обстоятельствам, но, в то же время, не имели права претендовать на возврат полной стоимости услуги.

«В случае отмены тура по причине частичной мобилизации возврат, в соответствии с законодательством, производится за вычетом фактически понесенных туроператором расходов. А в случае внесения изменений в тур при замене туриста может потребоваться доплата… за возвратом турист может обратиться к туроператору за несколько дней до начала тура, т.к. спрогнозировать получение повестки у туриста нет возможности, соответственно фактически понесенные расходы туроператора будут стремиться к 100 % стоимости тура»,— указано в пояснительной записке.

В связи с этим законодатели предложили внести изменения в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» и указать, что призыв гражданина на военную службу по мобилизации, поступление на военную службу в Вооруженные силы РФ по контракту с 24 февраля 2022 года, а также заключение с этой даты контракта о добровольном содействии задачам ВС РФ относятся к существенным изменениям обстоятельств договора о реализации туристского продукта.

Таким образом, военнослужащие и члены их семей смогут требовать расторжения договора и возврата уплаченных средств в течение трех лет со дня соглашения.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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