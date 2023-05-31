«Пик» построит шесть мостов через реку Борзовку за 53 млн рублей

ООО «Пик» стало победителем конкурса на строительство шести мостов и ремонт трех переправ через реку Борзовку в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Контракт с районной администрацией компания заключит по начальной стоимости — 53,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

«Пик» должен до 1 августа 2023 года построить пешеходные мосты через реку на улицах Гончарова, Станкостроителей, Боевой и Райниса и отремонтировать переправы на улицах Заводской и Юпитерской.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пик» зарегистрировано Нижнем Новгороде в октябре 1991 года с уставным капиталом 1 млн руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог. Гендиректору Александру Чкалину принадлежит 25% компании. Остальные доли поровну распределены между Валерием и Евгением Чкалиными и Еленой Панышевой. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 195,7 млн руб. (-23,2% к 2021 году), выручка — 5,4 млрд руб. (+2,1%).

Борзовка протекает в парке «Дубки». Расчищать русло реки от 12 тыс. тонн отходов власти собираются начать после 15 июня 2023 года. На это выделено 42,6 млн руб., подрядчиком стала нижегородская колония-поселение №15. Еще 155 млн руб. направлено на благоустройство берегов, 92 млн руб. — на строительство канализации.

Елена Ковалева